Pescara protagonista del programma "Casa a prima vista"

Dal 26 al 30 maggio una troupe composta da 25 persone della trasmissione di Realtime “Casa a prima vista” sarà a Pescara per registrare quattro puntate che andranno in onda nei prossimi mesi, in autunno. “Una bella iniziativa che permetterà di promuovere la città e la regione”, commenta il sindaco Carlo Masci che questa mattina ha annunciato la novità alla stampa insieme al consigliere comunale Marcello Antonelli. Masci ha messo in evidenza il ruolo della Film Commission, che ha fatto da tramite e per la quale “ci auguriamo un grande sviluppo”, e ha parlato anche della collaborazione che si è creata con l’Ance. Si tratta di “un programma con una grande audience”, ha detto il primo cittadino, “per cui la promozione della città sarà notevole. Un tassello in più, rispetto al lavoro che stiamo portando avanti, e che ci consentirà di aumentare ulteriormente i numeri dei turisti, in crescita”. “E’ una bella occasione e non ce la siamo fatti sfuggire, per promuovere l'economia reale del territorio”, ha detto Antonelli facendo notare che l’amministrazione lavora per far sì che si realizzino “case più belle e vivibili”. Antonelli ha ringraziato Sonia Fiucci, location manager per la produzione del programma, e le tre agenzie che stanno collaborando e cioè Fondocasa Pescara di Alessio Di Loreto, Agenzia Andrea Cioffi, affiliato Coldwell Banker Pescara, e Servizi immobiliari “Casa Dolce Casa” di Monia Del Pizzo. Su Realtime gli spettatori non vedono solo le case messe in vendita attraverso la trasmissione, finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta, ma “scoprono uno spaccato delle città, e a Pescara creeremo le condizioni per coinvolgere una buona parte del territorio”, ha concluso Antonelli.



“La sinergia tra la Film Commission e il Comune di Pescara, che ha colto questa opportunità” ospitando la troupe, è stata invece sottolineata dall’assessore regionale Roberto Santangelo. “Questi format”, ha proseguito, “sono delle bellissime vetrine, danno la possibilità di mettersi in vista e, attraverso la Film Commission, si realizza un’azione di promozione territoriale”. “L’Ance di Chieti – Pescara si è resa disponibile perché crediamo in questi progetti, lodevoli per andare incontro alla città metropolitana da 200mila abitanti che sorgerà”, ha detto il presidente Antonio D’Intino che vede “Casa a prima vista” come una “vetrina importante, che invoglia a venire a vivere a Pescara”.