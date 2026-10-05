Vasto, schianto mortale sulla Statale 16

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 4 ottobre 2026 lungo la Statale 16 Adriatica, in contrada Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo. Lo scontro tra un'Alfa Romeo Stelvio e una Volkswagen Golf è costato la vita a Giuseppe Sichetti, 48enne di San Salvo, che si trovava alla guida della Stelvio.

Secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio, l'impatto è avvenuto intorno alle 21:00. A seguito dell'urto, l'Alfa Romeo è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata, distruggendo anche il guardrail. Per Sichetti non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati.

Altre due persone sono rimaste ferite nello schianto: una viaggiava a bordo della Stelvio insieme alla vittima, l'altra era alla guida della Golf. Entrambe sono state trasportate all'ospedale "San Pio" di Vasto; secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e le forze dell'ordine per i rilievi necessari a chiarire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità. La Statale 16 ha subito pesanti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

La vittima, molto conosciuta a San Salvo per il suo lavoro nel settore della security, lascia una figlia e una sorella. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale.