Usura: altro ‘triste’ record per l’Abruzzo

Le grandi metropoli turistiche Milano , Roma e Firenze si confermano anche quest’anno le peggiori nell’Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, la graduatoria su base provinciale che ogni anno permette di scoprire quali sono le province meno sicure. Anche la top 10 è popolata da grandi città e mete turistiche. A livello nazionale le denunce sono in aumento per la prima volta dal 2013, con una crescita del 3,8% rispetto al 2022, con particolare aumento dei reati violenti: omicidi, percosse, lesioni e rapine.

Milano si conferma la città con il maggior numero di reati denunciati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023. Nel capoluogo lombardo, da anni in cima a questa classifica, le denunce sono in crescita del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemia, con picchi di furti e rapine. È terza per violenze sessuali e quinta per reati connessi agli stupefacenti. La capitale registra un incremento delle denunce del 16,7% rispetto al 2019 e del +11% rispetto al 2022, con furti e reati predatori a fare da traino, ma anche reati connessi agli stupefacenti. Firenze torna sul podio della criminalità, trainata da un aumento delle rapine in strada, cresciute del 56% rispetto al 2022. In controtendenza rispetto ai grandi centri urbani, le province di Oristano, Potenza e Treviso risultano essere le più sicure d’Italia, posizionandosi in fondo alla classifica.

I dati dell’Abruzzo

In questa speciale classifica Pescara è al 36mo posto, con 11.032 denunce nel 2023, Teramo è al 48mo posto con 9.724 denunce, quindi Chieti è al 90mo posto con 9.750 denunce e chiude L’Aquila è al 96mo posto con 7.058 denunce. Per quanto riguarda i reati di usura, secondo la classifica riportata dal sito ci sono due province abruzzesi nella top ten: Teramo è al 7° posto e Pescara al 9°posto in assoluto. Chieti è al 7° posto per omicidi volontari consumati. Sempre Pescara è all’8° posto per rapine in esercizi commerciali