Uomo scatenato ‘messo in sicurezza’ dentro un bar del centro

Continuano gli episodi assurdi nella città di Pescara dove il disagio si rivela spesso e volentieri nella forma della violenza stupida. Protagonista di questa ennesima pagina di cronaca è un 44enne che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un pomeriggio di delirio. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’uomo ha iniziato ad infastidire dei passanti che incontrava lungo Corso Vittorio Emanuele per poi minacciarli con un coltello. La scena è stata subito notata da altri pescaresi che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Una volta raggiunto l’individuo, dentro un bar del centro, i poliziotti hanno dovuto faticare per calmarlo ed a neutralizzarlo anche a causa delle ridotte dimensioni del locale e vista la presenza di altri avventori. Dopo esserci riusciti gli agenti hanno recuperato la lama, nascosta nella tasca del giubbotto, ed a denuncialo in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato, poiché, prima di essere rintracciato, aveva sprangato, senza un apparente motivo, la porta d’ingresso dell’abitazione del suo vicino di casa.