Università dell’Aquila ai vertici Jobpricing: i laureati DIIIE tra i più pagati d’Italia

I neolaureati in Ingegneria Industriale o dell’Informazione risultano in assoluto i più pagati d'Italia, subito seguiti dai colleghi dell’area di Economia. Queste aree disciplinari dominano l’ultima classifica nazionale Jobpricing per Retribuzione Annua Lorda (RAL) nella fascia d’età 24-35 anni. Le prime posizioni vedono in testa l’ingegneria chimica con un primato di € 37.693 (9,4% in più sulla media nazionale), seguita a brevissima distanza dalle ingegnerie meccanica, gestionale, elettrica, elettronica e del ramo dell’informazione, fino a raggiungere il sesto posto dell'area economica con € 36.246 (5,2% in più rispetto alla media nazionale).

L’Ateneo aquilano offre l'intera gamma di questi corsi di studio nelle sue diverse sedi.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia (DIIIE)contribuisce con tutti i suoi corsi di laurea, articolati su due poli: nel Polo di Roio hanno sede la laurea triennale in Ingegneria Industriale e le Ingegnerie Magistrali Chimica, Elettrica, Elettronica, Gestionale, Meccanica; nel Polo di San Basilio ci sono i corsi di Economia.

All’offerta aquilana di ingegneria dell’informazione si aggiunge il Polo di Coppito, dove hanno sede il corso triennale in Ingegneria dell'Informazione, con le magistrali nelle IngegnerieAutomatica, Telecomunicazioni, Informatica.

Questo straordinario ecosistema formativo si inserisce nei brillanti risultati ottenuti dall'intero ateneo aquilano nel report 2026 dell'Osservatorio Jobpricing. Analizzando le performance generali, l'Università dell'Aquila brilla sia per stipendi che per payback period (cioè in quanto tempo lo stipendio di un laureato ripaga le sue passate spese di studio).

Per gli Stipendi nella fascia d'età 25-34 anni, i laureati all’Aquila registrano una Retribuzione Annua Lorda media di € 36.128, valendo all'ateneo aquilano il sesto posto in Italia e un 5% in più sulla media nazionale.

Per il Payback Period, l'ateneo aquilano conquista un eccezionale quarto posto nazionale sia per studenti in sede che fuori sede.

I vantaggi economici per i futuri laureati aquilani si uniscono alle eccellenze dell’insegnamento. Per esempio, è di poche settimane fa la notizia che l'Università degli Studi dell'Aquila è per il terzo anno consecutivo prima in Italia nella classifica CENSIS dedicata alla qualità della didattica nei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Industriale e dell'Informazione.

Tutti questi dati confermano come l’Università dell’Aquila, e in particolare il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ed Economia (DIIIE), possano garantire una formazione di primissimo livello e un futuro economicamente solido ai propri laureati. Questo è un connubio che poche strutture possono offrire.

Il commento del Direttore del DIIIE, Prof. Vincenzo Stornelli: «I risultati nelle classifiche dell’Osservatorio Jobpricing e del CENSIS parlano chiaro: scegliere di studiare ingegneria o economia all’Aquila significa fare un investimento sicuro sul proprio futuro, sia culturalmente che economicamente. Per i nostri ragazzi, l'ottima qualità della formazione si traduce subito in un posto di lavoro ben pagato, portando una reale serenità economica fin dai primi anni di carriera. A questo, si aggiungono le importanti prospettive di crescita professionale che le nostre lauree offrono. Siamo orgogliosi di proporre percorsi che valorizzano il talento dei giovani e garantiscono loro l'indipendenza e la soddisfazione professionale che meritano».