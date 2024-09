UniCredit. Si insedia il nuovo nuovo Advisory Board Centro

Si è insediato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale di UniCredit per la Region Centro che comprende Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. È composto da 15 membri ed è presieduto da Giampaolo Letta. “Gli Advisory Board che si insediano oggi aiuteranno il Gruppo a mostrare vicinanza alle aree in cui opera e a elaborare nuove strategie necessarie per la crescita dei singoli territori e delle principali filiere, un obiettivo primario per UniCredit – ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit - I componenti di questi organismi consultivi, figure chiave e rappresentative dei rispettivi ambiti di riferimento, con la loro competenza ed esperienza permetteranno ad UniCredit di assumere il ruolo di soggetto integrato negli ecosistemi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile del business e dei territori”. Gli AdB mirano a rafforzare la conoscenza dei singoli territori, la lettura delle evoluzioni in corso e delle opportunità rivenienti dalle politiche nazionali ed europee. “Tali organismi - come sottolineato da Remo Taricani, Deputy Head of Italy e moderatore degli incontri dell’AdB Italy - rappresenteranno uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise e un

supporto al cliente per accompagnarlo nei processi di transizione digitale, ambientale, economica e sociale in atto.”



I nuovi componenti dell’Advisory Board Territoriale Centro di UniCredit sono: Giampaolo Letta (Presidente) - Vice Presidente e Amministratore Delegato Medusa Film S.p.A.; Lorenzo Tagliavanti (Vice Presidente) - Presidente Camera di Commercio di Roma; Presidente Infocamere S.p.A.; Benedetta Bonifati - Vice Presidente ACER ANCE Roma; Amministratore Unico Master Engineering S.r.l.; Stefano Carmenati - Amministratore Generale Comunità Sant’Egidio; Maria Letizia Casuccio - Direttore Generale CoopCulture; Roberto Di Vincenzo - Presidente Carsa; Amministratore Symbola Fondazione per le Qualità italiane; Presidente del Gal Costa dei Trabocchi Sabrina Florio - Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa Massimiliano Giansanti - Presidente Nazionale Confagricoltura

• Giangiacomo Ibba - Amministratore Delegato Crai Secom S.p.A. (società che gestisce tutte le attività operative del Gruppo Crai); Presidente Fratelli Ibba S.r.l. Irini Pervolaraki - Vice Presidente per Abruzzo e Molise di Federmanager; Antonella Polimeni - Rettore dell’Università degli Studi Roma La Sapienza; Onorio Rebecchini - Presidente Convention Bureau Roma e Lazio; Vicepresidente Federalberghi Roma; Valeria Sandei - Amministratore Delegato Almawave (Gruppo Almaviva); Andrea Scrosati - Group Chief Operating Officer e CEO Continental Europe Freemantle; Marcello Tiddia - Direttore Generale Confidi Garanzia Etica



I componenti dell’Advisory Board Nazionale e quelli degli Advisory Board Territoriali sono stati scelti fra eminenti esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale, accademico o rappresentanti di specifiche realtà locali italiane e godono di indiscutibile reputazione in ambito economico, a livello nazionale e territoriale; rappresentanti qualificati delle associazioni imprenditoriali e di categoria; rappresentanti delle Autonomie Funzionali, esponenti dell’associazionismo e del volontariato nonché opinion leader ed esponenti del mondo della