Una Notte Senza Prigionieri per 'Faustmaster': Pescara Ricorda Faustone Di Persio

A un anno esatto dalla sua prematura scomparsa, la scena musicale pescarese si prepara a rendere omaggio a Faustone ‘Faustmaster’ Di Persio. L'appuntamento è fissato per sabato 18 Ottobre, in quella che sarà l'unica e irripetibile data in suo onore, ospitata dalle mura storiche della Cave Room Scumm di Pescara.

L'evento promette di essere una "serata di festa totale e senza prigionieri", un tributo che riflette perfettamente lo spirito indomito e appassionato di Di Persio, figura centrale e indimenticabile per la musica e la comunità locale.

Per questa speciale commemorazione, il palco della Cave Room vedrà la partecipazione di amici e colleghi che hanno condiviso con Faustone la passione per il rock e l'energia live.

Ad aprire le danze ci saranno i Last Rebels, band nota per il suo energico tributo al Southern Rock (in particolare ai Lynyrd Skynyrd). Saranno loro a scaldare l'ambiente prima che il microfono passi a una voce d'eccezione: l'amica Stefania Salladini dei Mind Control, che si unirà per celebrare l'amico scomparso in un momento di grande intensità emotiva e sonora.

La serata non sarà solo un momento di musica e ricordo, ma avrà anche un importante scopo benefico con il ricavato che sarà interamente devoluto in beneficenza.

Si ricorda che l'accesso alla Cave Room Scumm è riservato ai soci e la Tessera ARCI è obbligatoria. È possibile effettuare il tesseramento direttamente la sera dell'evento al botteghino oppure in anticipo tramite l'apposita procedura online.

Evento: In Onore di Faustone ‘Faustmaster’ Di Persio

Data: Sabato 18 Ottobre

Luogo: Cave Room Scumm, Pescara

Ingresso: 5€ (Ricavato devoluto in beneficenza)

Ospiti: Last Rebels, Stefania Salladini (Mind Control) Info: Tessera ARCI obbligatoria