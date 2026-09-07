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Un giorno di follia criminale: evade dai domiciliari e commette due furti in poche ore

Il 48enne, sottoposto a misura cautelare, si allontana da casa e colpisce prima al lido e poi in zona Colli. Pronta la risposta della Polizia di Stato che lo blocca e recupera la refurtiva

Un giorno di follia criminale: evade dai domiciliari e commette due furti in poche ore

Un fine settimana di intensa attività per la Polizia di Stato, che ha tratto in arresto un 48enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di evasione e furto con strappo. L’uomo, approfittando di un ingiustificato allontanamento dalla propria abitazione, si è reso protagonista di due distinti episodi criminosi nella stessa giornata.

Il primo colpo è stato messo a segno all’interno di uno stabilimento balneare del centro, dove il 48enne si è introdotto tra gli ombrelloni riuscendo ad asportare la borsa da mare di una turista. Poche ore dopo, la sua "giornata di crimine" è proseguita nella zona Colli: qui, secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo ha aggredito una passante strappandole la borsa a tracolla con uno strattone violento, facendola cadere a terra.

La Sala Operativa della Questura, allertata dai cittadini, ha immediatamente dirottato le Volanti sul posto. Gli agenti hanno messo in atto un tempestivo dispositivo di contenimento, cinturando l’area per precludere ogni possibile via di fuga al malvivente. Il sospetto è stato individuato mentre tentava invano di nascondersi tra le siepi adiacenti alla sede stradale.

All’esito della ricostruzione complessiva degli eventi, il 48enne è stato arrestato in flagranza di reato per evasione e furto con strappo. La refurtiva, in entrambi i casi, è stata interamente recuperata e già restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato successivamente accompagnato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tags: Polizia furti Pescara Domiciliari

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