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Furti in ospedale. La polizia arresta il ladro

L'uomo, italiano, aveva appena rubato il denaro dal portafoglio di un medico. E' stato bloccato alla fermata dell'autobus

Furti in ospedale. La polizia arresta il ladro

Intervento tempestivo degli operatori del Posto di Polizia dell’Ospedale di Teramo, che hanno fermato l’autore di un furto consumato nello spogliatoio del reparto Medicina.

Gli uomini del Posto di Polizia, durante il servizio mattutino, avevano notato un uomo che, appena li ha visti, ha allungato il passo cercando di allontanarsi frettolosamente andando verso la fermata dell’autobus.

Fermato per un controllo, il soggetto, un italiano già autore di diversi furti e altri reati contro il patrimonio, è stato perquisito e trovato in possesso di 135 euro in banconote di piccolo taglio, circostanza che ha insospettito il personale di Polizia che si è attivato per verificare se quel denaro fosse stato effettivamente rubato.

Il luogo del furto veniva individuato rapidamente perché proprio in quegli istanti un medico che aveva lasciato il portafoglio nello spogliatoio riservato del reparto di Medicina si è accortodell’ammanco di denaro, confermando i sospetti degli agenti.

Inoltre, arrivavano molte altre segnalazioni dall’interno dell’ospedale di persone che avevano notato un individuo chevagava senza meta tra i diversi reparti della struttura sanitaria e la descrizione calzava perfettamente con l’uomo appena fermato.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata interamente restituita al medico vittima del furto.

Nei confronti dell’uomo, un campano di 44 anni residente a Montesilvano, il Questore Sorgonà, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Teramo per 4 anni.

L’intervento conferma ancora una volta l’importanza della costante presenza della Polizia di Stato all’interno delle strutture sanitarie non solo per la prevenzione di reati ma anche per garantire un rapido intervento in occasioni.

 

Tags: Furti Ospedale Teramo Ladro Polizia

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