Ancora un’operazione antidroga nella ‘città della coca’

Ancora un’operazione antidroga nella cosiddetta ‘città dela coca’ ovvero il dannunziano capoluogo pescarese. Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un 33enne, trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina. Dall’attività investigativa delle settimane precedenti era emerso che, molto probabilmente, erano in atto spostamenti di importanti quantità di stupefacente a bordo di scooter di grossa cilindrata, più idonei a fuggire in caso di eventuali controlli per le strade cittadine. L’attenzione dei poliziotti, ieri, è stata attirata in particolare da un uomo che, a bordo di un T-Max, dopo aver guidato ad alta velocità per diversi minuti, si è fermato in una strada chiusa e lì è rimasto in attesa, senza mai togliersi il casco. A quel punto, all’arrivo degli investigatori, l’uomo si è mostrato palesemente nervoso, atteggiamento comprensibile alla luce di quanto ritrovato all’interno del suo marsupio, ovvero 1.025 g. di cocaina suddivisi in 3 confezioni: una più grande da circa 875 g. pressata sottovuoto, una più piccola da circa 150 g. con le stesse caratteristiche ed una più piccola, da circa 10 g., probabilmente costituente il campione di “prova” per eventuali acquirenti interessati a quantitativi ben superiori alla singola dose per uso personale. Si stima che, una volta tagliato e rivenduto al dettaglio, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare ben oltre i 100.000 euro. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizone dell’Autorità Gudiziaria.