Un centro di aggregazione per i giovani nell'ex Tribunale di Pescara

Pescara avrà un centro di aggregazione riservato ai giovani. Sarà allestito nell'ex Tribunale di Piazza Alessandrini (nell'ala attualmente inutilizzata) e la gestione sarà affidata attraverso procedure di co-progettazione e in collaborazione con un comitato di gestione costituito proprio con e dai ragazzi che frequenteranno il centro . “Un progetto straordinario per la città che ha ottenuto un risultato storico”, dicono il sindaco Carlo Masci e l'assessore alle Politiche giovanili Patrizia Martelli annunciando che “il Comune si è aggiudicato per questo progetto un finanziamento di circa tre milioni di euro (fondi europei), somme ingenti, mai avute prima, interamente destinate alle attività da realizzare. Un progetto che va in porto grazie alla grande determinazione che abbiamo avuto e al lavoro degli uffici la cui bontà è dimostrata dal fatto che sono stati finanziati solo tre progetti in Abruzzo. La nostra finalità, di fronte ai bisogni di molti giovani, è di migliorare il loro benessere psicologico e sociale, fornendo strumenti e opportunità per sviluppare le proprie competenze e affrontare le sfide della crescita”, dicono sindaco e assessore.

Il progetto si chiama “TEENaci al Centro” e gli obiettivi sono stati indicati in conferenza stampa. Attraverso la creazione di questo nuovo spazio, più volte sollecitato e richiesto dai giovani nelle interlocuzioni con il Comune, si vuole promuovere la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità e l’inclusione degli adolescenti in pratiche di cittadinanza attiva, contrastando la dispersione scolastica e prevenendo forme di disagio minorile. Le molteplici attività infatti, saranno utili anche a rafforzare le competenze affettive e relazionali degli adolescenti con il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani e dei professionisti del territorio in un percorso di supporto e consulenza.

“Saranno realizzate”, spiega Roberta Pellegrino, responsabile Servizio promozione dello sport e politiche giovanili, "attività di supporto educativo e di aggregazione, con focus anche sulle attività di strada, per avvicinare gli adolescenti e favorire il loro coinvolgimento e si punterà, con interventi mirati, a sensibilizzare e sostenere i giovani nell'ambito scolastico (contrastando l'abbandono) e post scolastico, in termini di orientamento. I genitori saranno supportati con attività di formazione e sostegno, affinché possano essere parte attiva nel percorso di crescita e inclusione dei figli. Tra le attività da promuovere spiccano quelle per l'orientamento e l'inserimento lavorativo attraverso tirocini e stage, per offrire ai giovani opportunità di esperienza professionale e sviluppo delle loro competenze, ma non mancherà un sostegno ulteriore, di tipo psicologico, rivolto agli adolescenti, con particolare attenzione alla promozione dell'intelligenza emotiva e alla gestione delle problematiche affettive e relazionali. Ci saranno degli spazi di autogestione, affidati direttamente ai giovani, attraverso un comitato paritetico degli iscritti. Questo è il tassello che mancava nelle politiche giovanili del Comune che ha già dato vita a tanti attività”. “Da tempo”, fa notare Lilia Peverino, assistente sociale e funzionario del servizio promozione dello sport e politiche giovanili, “i ragazzi chiedono uno spazio per loro ed è importante coinvolgerli nella gestione”.

“Questo progetto dimostra la nostra capacità di proporre iniziative che vengono prese in considerazione a livello nazionale”, dice con entusiasmo Masci. “E il finanziamento ottenuto ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Con questo nuovo spazio ci occupiamo e preoccupiamo dei giovani, che spesso soffrono perché sono isolati e cercano luoghi di aggregazione: qui a Pescara di giovani ce ne sono molti, arrivano anche da altri Comuni, e noi vogliamo migliorare la loro vita, coinvolgendoli direttamente. Abbiamo scelto una zona dalla grande valenza sociale e culturale e questo dà ancora maggiore forza al progetto”.

Tutte le attività del progetto (durata tre anni) avranno luogo negli spazi dell'ex Tribunale (ala Est), dove i giovani potranno partecipare a diverse esperienze formative e sociali. Il budget complessivo è di 2.962.406,70 €, completamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +), Programmazione 2021-2027, come previsto nell'ambito dell’Avviso DesTEENazione-Desideri in azione. I fondi sono destinati a coprire tutte le attività progettuali, inclusi gli interventi socio educativi, il supporto psicologico, la realizzazione dei tirocini e l’allestimento dello spazio multifunzionale.