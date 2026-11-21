Pescara scrive una pagina nuova nella storia dei cimiteri abruzzesi. Per la prima volta, nel cimitero cittadino di San Silvestro, un cane è stato tumulato accanto al suo padrone, all'interno della stessa sepoltura. Un evento che segna un cambio di passo culturale e normativo, reso possibile dall'adeguamento del Regolamento cimiteriale comunale alla legge regionale n. 48 del 2023.

A esprimere soddisfazione è Vincenzo D'Incecco, Capogruppo della Lega in Regione e primo firmatario della legge regionale che consente la tumulazione degli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del padrone, o nella tomba di famiglia, purché in teca separata e previa cremazione. "Una notizia che riempie di soddisfazione – commenta D'Incecco –. Riconosce e rispetta, infatti, il legame profondo che si crea nel corso della vita tra una persona e il proprio animale d'affezione".

Il percorso che ha portato a questo risultato è stato delineato dallo stesso consigliere regionale: "Nell'aprile 2025 il Consiglio comunale di Pescara, recependo le indicazioni della legge regionale, ha approvato la modifica del Regolamento cimiteriale, consentendo così, come accaduto oggi, di poter essere sepolti con il proprio amico a quattro zampe. Quello di Pescara è stato il primo Comune in Abruzzo ad adeguarsi alla normativa, fortemente voluta dalla Lega".

D'Incecco sottolinea la portata sociale del provvedimento: "Si tratta di un provvedimento di grande civiltà, sensibilità, che risponde ad una richiesta sempre più sentita da parte dei cittadini. Gli animali domestici sono parte integrante di moltissime famiglie non solo per la compagnia, ma anche come prezioso supporto emotivo o funzionale". Un ringraziamento finale è rivolto alla società Pescara Multiservice "che ha contribuito a rendere possibile questo risultato".