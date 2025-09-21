Frase del giorno

Scoperta una pistola al cimitero di San Silvestro

L'arma, una Beretta calibro 22 con matricola abrasa e pallottole, era nascosto all'interno di un tubo di ferro in un campo. Ora verranno eseguite analisi per scoprire di chi è

Scoperta una pistola al cimitero di San Silvestro

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo, la Polizia di Stato ha rinvenuto un’arma clandestina accuratamente nascosta in un campo nei pressi del cimitero di San Silvestro. Gli investigatori della Squadra Mobile erano venuti a conoscenza di movimenti sospetti di persone in quella zona impervia e solitamente non frequentata da alcuno, viste anche le caratteristiche e la vegetazione del luogo, hanno deciso di controllare in maniera approfondita ed hanno notato un tubo di ferro all’interno del quale si intravedeva quella che poi è risultata essere una busta di plastica. Per il recupero di quell’involucro e la ricerca di altri eventualmente interrati nelle vicinanze, gli operatori si sono avvalsi anche della collaborazione dei Vigili del Fuoco. Una volta estratto il contenuto da quel singolare nascondiglio, i poliziotti hanno scoperto esservi una pistola Beretta cal. 22 da tiro di precisione, artigianalmente modificata con l’accorciamento della canna per renderla più facilmente occultabile e trasportabile, con matricola abrasa, corredata di 2 caricatori e 21 colpi. Il tutto era avvolto da buste di plastica e nastro isolante, facendo dunque ipotizzare un imminente utilizzo della pistola per la commissione di reati. L’arma clandestina ed il munizionamento è stato quindi sequestrato a carico di ignoti, in attesa dei successivi accertamenti del caso.

