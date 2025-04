Tua. Ecco il bando per i manutentori ferroviari

Regione Abruzzo e Tua continuano ad investire sul futuro professionale dei giovani. È stato, infatti, pubblicato il bando di avviso per raccogliere le domande di partecipazione al corso di formazione tecnico-specialistico per manutentore ferroviario. Un ambito, quello della manutenzione ferroviaria, caratterizzato da un'elevata formazione professionale. Un ulteriore percorso, fortemente spinto dalla Regione Abruzzo, che oltre ad aver finanziato una formazione molto specializzata, dà una prova concreta di come si stia investendo sul ferro quale risorsa di mobilità nel territorio.

IL BANDO E COME CANDIDARSI

www.tuabruzzo.it martedì 22 aprile 2025. Il manutentore ferroviario sta acquisendo un ruolo molto rilevante nell'ambito del mondo ferroviario; è una figura che svolge mansioni di sicurezza ed è fondamentale nel processo di manutenzione dei treni. Il bando è pubblicato sul sito Tua Spa(Società Trasparente – Selezione del personale) da dove è possibile anche presentare la candidatura online. C'è tempo fino alle ore 12.00 di. Il manutentore ferroviario sta acquisendo un ruolo molto rilevante nell'ambito del mondo ferroviario; è una figura che svolgeed è fondamentale nel processo di manutenzione dei treni.

PROSEGUE IL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE NELLA TUA

La Tua, dunque, porta avanti un discorso formativo rivolto al settore ferroviario che, finora, ha permesso di professionalizzare 23 macchinisti, 23 capitreno e 10 manutentori dell'infrastruttura ferroviaria. Figure molto ricercate nel settore ferroviario. “Siamo molto soddisfatti – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa – perché fino a questo momento siamo riusciti a formare in casa tante figure professionali che arricchiscono di professionalità un settore molto complesso come quello ferroviario". Il corso di formazione tecnico-specialistico di tecnico per la conduzione dei mezzi ferroviari ha dato già la possibilità, a 23 ragazzi di acquisire la qualifica di agente di condotta (macchinista con licenza di condotta) ed è in fase di conclusione il secondo step formativo per l'acquisizione del certificato di categoria A1/A4- B merci e passeggeri. Altri 23 ragazzi hanno già acquisito la qualifica di accompagnatore del treno e preparatore del treno in manovra (capotreno e manovratore), altri 10 quella di manutentore dell'infrastruttura ferroviaria.

MANUTENTORE VEICOLI: UNA FIGURA SPECIALISTICA MOLTO RICERCATA

Per quanto concerne il settore della manutenzione dei treni, oggetto di questo bando, il settore di riferimento è in piena evoluzione normativa, e saranno venti i manutentori dei veicoli ferroviari (manutentori meccatronici) ad essere qualificati. "Poter ospitare nel cuore della divisione ferroviaria il quarto corso formativo e abilitante come questo per manutentori ferroviari – ha spiegato Pasquale Di Nardo, consigliere delegato alla ferrovia del Cda della Tua Spa – è un motivo di crescita non solo aziendale, ma dell'intero comparto. Proprio per consentire l'acquisizione di tutte le skill necessarie in un mondo sotto la lente d'ingrandimento per l'evoluzione della normativa – ha continuato Pasquale di Nardo - la Tua sta per avviare questo percorso formativo che si terrà a Lanciano dopo la selezione pubblica".

La parte tecnica della formazione è erogata da un Centro di Formazione riconosciuto da ANSFISA