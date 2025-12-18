Frase del giorno

18 Dic, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Truffe seriali agli anziani. Scoperta la banda

Truffe seriali agli anziani. Scoperta la banda

La base operativa era tra Napoli e Caserta ma i ‘colpi’ venivano commessi in tutta Italia. Denunciate in stato di libertà 6 persone e 1 posta agli arresti domiciliari

Truffe seriali agli anziani. Scoperta la banda

Conclusa un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha permesso di disarticolare un’associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di truffe in danno di persone anziane operante sul territorio nazionale, con base a Napoli e Caserta, procedendo all’esecuzione di 1 (una) misura degli arresti domiciliari e alla denuncia di 6 (sei) persone tutti residenti tra Napoli e Caserta.

Ad avviare le indagini, nel giugno del 2024, la segnalazione da parte di un anziano residente nel circondario pescarese, rimasto vittima lo scorso giugno della “truffa del falso familiare”.

L’uomo aveva ricevuto un messaggio whatsapp nel quale l’interlocutore, spacciandosi per la figlia, lo invitava a effettuare una ricarica Mooney, per consentirle di acquistare un nuovo telefonino, in quanto quello in uso si era danneggiato. La vittima convinto della natura genuina della chiamata, si recava presso una tabaccheria ed accreditava la somma di 997 euro.

La misura cautelare è stata concessa poiché, a seguito delle perquisizioni operate nel novembre scorso, con il supporto dei colleghi di Napoli e Caserta, sono stati sequestrati numerosi apparati telefonici e supporti informatici utilizzati dai componenti del sodalizio per la consumazione dei reati.

L’analisi dei flussi finanziari e del traffico delle comunicazioni telematiche aveva consentito ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di identificare i responsabili, che pur avendo base operativa tra Napoli e Caserta operavano su tutto il territorio nazionale. Il denaro illecitamente incassato veniva utilizzato per l’acquisito di bitcoin.

In particolare sul conto di un 37 enne della provincia di Caserta, celibe, disoccupato, censito SDI, destinatario della misura restrittiva sono state accertate “… … … abilità truffaldine e capacità criminali di peculiare rilievo, non potendosi così escludere l’abitualità e la propensione dell’indagato nel commettere simili condotte predatorie… … …”.

Lo stesso nel tentativo di rendere più complesso e dispendioso il rintraccio dei proventi delle truffe operava, in un ristretto arco di tempo, numerose transazioni bancarie con causali false.

Il fenomeno delle truffe agli anziani rappresenta una delle priorità operative dell’Arma dei Carabinieri, che da anni mette in campo iniziative mirate a proteggere le fasce più deboli della popolazione. Con un approccio integrato che unisce prevenzione, sensibilizzazione e azione repressiva, i Carabinieri conducono campagne informative in centri anziani, parrocchie e attraverso i media, diffondendo consigli per evitare i raggiri. Allo stesso tempo, grazie a una rete capillare di stazioni e all’uso di tecnologie avanzate per l'analisi dei dati, l’Arma interviene prontamente per identificare e arrestare i responsabili. L’obiettivo è proteggere gli anziani, restituire loro sicurezza e prevenire ulteriori vittimizzazioni.

Tags: Truffa anziani banda Abruzzo modalità

Vedi anche

Questura Chieti: “Diffidare dai numeri che si spacciano per la Polizia”
Attualità

Questura Chieti: “Diffidare dai numeri che si spacciano per la Polizia”

31 Gen, 2025
Banda larga, in Abruzzo passi in avanti
Infrastrutture

Banda larga, in Abruzzo passi in avanti

16 Gen, 2018
Abruzzo: 133 milioni per progetto banda ultra larga nei comuni
Attualità

Abruzzo: 133 milioni per progetto banda ultra larga nei comuni

04 Set, 2017
Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato
Cronaca

Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato

04 Lug, 2017
Sgominata a Francavilla al Mare banda di 'finti poliziotti' che truffava gli anziani
Cronaca

Sgominata a Francavilla al Mare banda di 'finti poliziotti' che truffava gli anziani

08 Mar, 2017
Ancora una truffa col trucco del finto avvocato nell'incidente stradale del nipote
Cronaca

Ancora una truffa col trucco del finto avvocato nell'incidente stradale del nipote

08 Gen, 2016
Operazione anticrimine della Polizia. Arrestate 5 persone per rapina truffa e violenza sessuale
Cronaca

Operazione anticrimine della Polizia. Arrestate 5 persone per rapina truffa e violenza sessuale

05 Dic, 2015
Anziani, ecco lo spot anti truffa "Il bancomat non funziona"
Life Style

Anziani, ecco lo spot anti truffa "Il bancomat non funziona"

26 Lug, 2014
Truffe on line: 17 denunce e 2 arresti in Abruzzo
Cronaca

Truffe on line: 17 denunce e 2 arresti in Abruzzo

11 Set, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661