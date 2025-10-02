Trovato nelle Marche il corpo del sub pescarese

E' stato identificato il cadavere dell'uomo ritrovato stamattina sulla spiaggia di Ponte Sasso, tra Fano e Marotta di Mondolfo. Si tratta di Ugo Coppola scomparso il 13 agosto mentre era con un gruppo di sub a Ravenna per delle immersioni al relitto del Paguro. Dopo un mese e mezzo di ricerche, il corpo del 54enne pescarese è arrivato sulla spiaggia marchigiana a oltre 130 chilometri di distanza, a ritrovarlo il gestore di uno stabilimento. Sul posto la Prefettura, Capitaneria di porto e Vigili del fuoco. Ora si procederà con tutti gli accertamenti e le analisi per stabilire le cause del decesso.