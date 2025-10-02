“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Trovato nelle Marche il corpo del sub pescarese
Ugo Coppola, 54 anni, era spiaggia di Ponte Sasso, tra Fano e Marotta di Mondolfo. Ora si procederà con l'esame autoptico
E' stato identificato il cadavere dell'uomo ritrovato stamattina sulla spiaggia di Ponte Sasso, tra Fano e Marotta di Mondolfo. Si tratta di Ugo Coppola scomparso il 13 agosto mentre era con un gruppo di sub a Ravenna per delle immersioni al relitto del Paguro. Dopo un mese e mezzo di ricerche, il corpo del 54enne pescarese è arrivato sulla spiaggia marchigiana a oltre 130 chilometri di distanza, a ritrovarlo il gestore di uno stabilimento. Sul posto la Prefettura, Capitaneria di porto e Vigili del fuoco. Ora si procederà con tutti gli accertamenti e le analisi per stabilire le cause del decesso.