Trovato il cadavere di un uomo nelle campagne spoltoresi

Come riportato dal quotidiano SpoltoreNotizie.it corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato intorno alle 17.30 in via Prati tra Pescara e Spoltore. Sul posto ci sono i Carabinieri e Vigili del Fuoco di Pescara che stanno recuperando la salma in avanzato stato di decomposizione. Non è ancora possibile stabilire l’età ed altre indicazioni utili al riconoscimento.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Il corpo sarebbe stato trovato in un canaletto ad una cinquantina di metri dal campo roulotte dove è scomparso Rudy Cavazza, nella zona della motorizzazione civile di Spoltore. Al momento c’è ancora molto riserbo e non sappiamo se possa essere il corpo del giostraio 54enne di origini romane scomparso lo scorso 7 dicembre.