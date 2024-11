Trovato cadavere lungo il fiume Sangro

Il corpo senza vita di un uomo di mezza età è stato trovato ieri, domenica 17 novembre, nelle acque fiume Sangro, nei pressi del ponte che collega Lanciano ed Atessa. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando al numero di emergenza del 112 é arrivata una segnalazione e così si è messa in moto la macchina di soccorsi.

Prima sono arrivati i carabinieri della compagnia di Lanciano poi i vigili del fuoco i quali, dopo qualche ora di ricerche, hanno individuato il corpo lungo il corso d'acqua provvedendo a recuperare la salma.

La salma é stata trasferita all'ospedale di Chieti per l'autopsia. Nel frattempo si indaga per risalire alla sua identità.