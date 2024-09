Evade dagli arresti domiciliari: "Volevo prendere una boccata d'aria"

Arrestato 38enne di Lanciano fermato mentre passeggiava per le vie Pescara. Nel corso della notte, i militari del N.O.R. - Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Pescara hanno tratto in arresto per "evasione": era sulla Tiburtina Valeria. Ai militari che lo hanno bloccato ha spiegato di essere uscito a “prendere una boccata d’aria”. Questa volta però, "scattate le manette", l'Autorità Giudiziaria ha disposto che l'uomo venisse tradotto presso la Casa Circondariale di Pescara e non presso la propria abitazione, in attesa del rito per direttissima fissato nei prossimi giorni.