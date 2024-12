Travolta davanti al liceo da un Suv: é gravissima

Una ragazza di 15 anni è stata travolta all’ora di pranzo mentre attraversava la via Falcone e Borsellino a Pescara dopo essere uscita da scuola. Ad attenderla il padre ma una macchina, un suv di grosse dimensioni, per circostanze ancora da chiarire l’ha travolta. Subito soccorsa la situazione è apparsa molto grave. La ragazza è stata trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso di Pescara dove si trova nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. La polizia locale sta visionando le telecamere di videosorveglianza per ricostruire le fasi dell’investimento.