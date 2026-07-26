“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Trappola sulla Piana dell’Aremogna, motociclista sfiora la tragedia
Un filo metallico plastificato teso all’altezza del collo sulla carreggiata ferisce un 47enne. Parte la richiesta di controlli e sicurezza
Un episodio grave ha rischiato di trasformarsi in tragedia lungo la Piana dell’Aremogna, zona molto frequentata da motociclisti, ciclisti, escursionisti e famiglie. Massimo Peluso, 47 anni, si è trovato davanti un filo metallico plastificato teso trasversalmente sulla strada all’altezza del collo, riuscendo a fermarsi appena in tempo. Il motociclista ha riportato una ferita al collo, poi medicata in ospedale, e intende presentare denuncia. Resta ignota l’origine del cavo, mentre cresce la preoccupazione tra gli utenti abituali dell’area, che chiedono un intervento immediato delle autorità per mettere in sicurezza la zona e individuare eventuali responsabili.