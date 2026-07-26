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Trappola sulla Piana dell’Aremogna, motociclista sfiora la tragedia

Un filo metallico plastificato teso all’altezza del collo sulla carreggiata ferisce un 47enne. Parte la richiesta di controlli e sicurezza

Trappola sulla Piana dell’Aremogna, motociclista sfiora la tragedia

Un episodio grave ha rischiato di trasformarsi in tragedia lungo la Piana dell’Aremogna, zona molto frequentata da motociclisti, ciclisti, escursionisti e famiglie. Massimo Peluso, 47 anni, si è trovato davanti un filo metallico plastificato teso trasversalmente sulla strada all’altezza del collo, riuscendo a fermarsi appena in tempo. Il motociclista ha riportato una ferita al collo, poi medicata in ospedale, e intende presentare denuncia. Resta ignota l’origine del cavo, mentre cresce la preoccupazione tra gli utenti abituali dell’area, che chiedono un intervento immediato delle autorità per mettere in sicurezza la zona e individuare eventuali responsabili.

Tags: Filo aremogna Roccaraso Motociclista Notizie

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