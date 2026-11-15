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Tragedia sulla Tiburtina Valeria: motociclista 26enne perde la vita in una curva

Un giovane di Guidonia Montecelio è morto ieri pomeriggio sulla statale 5 quater al chilometro 16,500, in località Valle di Luppa. Inutili i soccorsi: fatale l'impatto contro il guardrail

Tragedia sulla Tiburtina Valeria: motociclista 26enne perde la vita in una curva

Un pomeriggio di passione in moto si è trasformato in tragedia sulle strade della Marsica. D.D.M., 26 anni, residente a Guidonia Montecelio, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale 5 quater Tiburtina Valeria, al chilometro 16,500, in località Valle di Luppa, nel territorio del comune di Sante Marie.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava una curva, finendo violentemente contro il guardrail. L'impatto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo.

L'incidente si è verificato poco dopo le 15. Il 26enne era arrivato in Marsica per un'uscita in moto insieme a un amico, che lo seguiva lungo la statale. Dopo aver percorso un tratto rettilineo, il giovane ha affrontato una curva e, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L'amico ha immediatamente lanciato l'allarme, ma all'arrivo dei soccorritori del 118 per il motociclista non c'era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, che hanno effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità, insieme al personale Anas. Il magistrato di turno, Maurizio Maria Cerrato, ha disposto il sequestro della motocicletta e ha stabilito di non procedere con l'autopsia. Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

La comunità di Guidonia Montecelio piange la scomparsa del giovane, ennesima vittima di un fine settimana sulle due ruote.

Tags: Incidente moto morto guardrail Guidonia Montecelio

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