Tragedia a Pescara: bimbo di 4 anni travolto e ucciso da trattore

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio in strada del Palazzo, nella zona nord di Pescara. Il piccolo Luca stava giocando in bicicletta in campagna tra gli ulivi. Il padre stava invece lavorando alla guida del trattore. Resosi conto di quanto era accaduto, l’uomo ha preso disperatamente in braccio il piccolo per tentare di soccorrerlo. Sul posto è intervenuto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Presenti anche le forze dell’ordine, che si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso.

L’enormità del dramma ha scosso l’intera regione, tanto che è intervenuto anche il presidente della giunta regionale Marco Marsilio: “L’incidente accaduto nelle campagne pescaresi, che è costato la vita a un bambino di 4 anni, addolora l’intera comunità abruzzese. A nome dell’intera giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia ed esprimo la mia personale vicinanza”.