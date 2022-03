Tragedia in Colombia: ucciso da uno squalo 56enne di Roseto

Antonio Straccialini, 56 anni, é morto in ospedale per dissanguamento dopo che era stato trasportato in seguito al morso di uno squalo che lo aveva attaccato mentre nuotava in località Piscinita nell’arcipelago colombiano di San Andre’s nel Mar dei Caraibi. L’uomo, conosciuto a Roseto degli Abruzzi come un giramondo, e’ stato identificato dalla sorella, come confermato dal primo cittadino Mario Nugnes. “La sorella, residente nel nostro Comune, e’ stata contattata dall’ufficio Anagrafe e lo ha riconosciuto: non lo conoscevo personalmente e mi dicono che era partito tanti anni fa”. L’Ente per lo Sviluppo sostenibile dell’Arcipelago di San Andre’s (Coralina), dopo avere disposto disposto immediatamente una operazione congiunta con la Marina militare, la Guardia costiera, la polizia nazionale e il ministero dell’Agricoltura e della Pesca, ha sottolineato la pericolosita’ di quelle acque precisando che “un residente aveva avvertito della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non e’ stato ascoltato”. Secondo le autorita’ quelle acque in sostanza non sarebbero sicure perche’, precisa lo stesso ente, “in base ai video che circolano sui social e’ stato possibile identificare che nella zona dell’incidente mortale si trovavano due grandi squali tigre (Galeocerdo cuvier)”. La cittadina della costiera teramana é sconvolta da questa notizia, poiché Straccialini era molto amato per il suo carattere avventuroso e la sua disponibilità verso gli altri. Alla famiglia Straccialini le più sincere condoglianze per questa morte assurda e insopportabile.