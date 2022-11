Tragedia Hotel Rigopiano, chieste condanne per oltre 152 anni

Oggi nel tribunale di Pescara c’è stata la seconda giornata di requisitoria del pool di magistrati per la valanga che il 18 gennaio 2017 investì l’Hotel Rigopiano dove persero la vita 29 persone. Nel corso delle due giornate tra ieri e di oggi i PM Andrea Papalia e Anna Benigni, coordinati dal Procuratore Capo Giuseppe Bellelli, hanno ricostruito il film di quella tragedia individuandone la responsabilità a capo principalmente di Comune, Prefettura coinvolti nel presunto mix di errori, ritardi ed omissioni. Per i 30 imputati la richiesta è stata di una condanna complessiva ad oltre 152 anni.

Tra i principali imputati per il Sindaco di Farindola Ilario Lacchetta la richiesta è stata di 11 anni e 4 mesi, per l’ex Prefetto di Pescara Francesco Provolo la richiesta è stata di 12 anni. Per Antonio Di Marco, l'ex presidente della Provincia di Pescara, sono stati chiesti 6 anni. Per i dirigenti della Prefettura Ida De Cesaris e Leonardo Bianco la richiesta è stata rispettivamente di 9 ed 8 anni. Le richieste di condanna avrebbero potuto essere maggiori se il processo non si fosse celebrato con il rito abbreviato che prevede, in caso di condanna, lo sconto di pena di 1/3