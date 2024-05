Tour ‘politico-letterario’ del Ministro della Infrastrutture

Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sarà mercoledì 15 maggio, alle ore 17.30, a Pescara, all'auditorium Flaiano sul lungomare Cristoforo Colombo 122, per presentare il suo libro “Controvento. L'Italia che non si arrende”, la candidata abruzzese della Lega alle elezioni europee, Laura Cucchiarella e i candidati del partito alle elezioni comunali di Pescara e Montesilvano. Lo rende noto il segretario regionale della Lega e Sottosegretario di Statoal Masaf Luigi D'Eramo. “Ringrazio Salvini per la grande attenzione che mostra di avere sempre per la nostra regione. Sarà, a Pescara, - spiega - per raccontare il suo libro agli abruzzesi e per presentare le liste dellaLega alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Liste di spessore composte da,candidati preparati e attenti ai bisogni dei territori. Donne e uomini che,con le loro capacità politiche e professionali e il loro entusiasmo,sapranno far crescere ancora di più la regione e la comunità della Lega”.