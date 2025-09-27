Frase del giorno

27 Set, 2025
Tentano di entrarle in casa spacciandosi per carabinieri

Azione criminale ai Colli di Pescara dove due malviventi di 41 e 29 anni avevano preso di mira un'anziana sola

Un tentativo di furto in abitazione ai danni di un'anziana è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Due uomini, di 41 e 29 anni, sono stati denunciati dagli agenti delle volanti. Secondo quanto ricostruito, infatti, si erano presentati presso l’abitazione dell’anziana e, qualificandosi come carabinieri e nel frattempo tentavano di accedere nell’appartamento.

"L'anziana, una 85enne residente in zona Colli, dopo aver sentito bussare alla porta, notava la presenza di due uomini che, chiamandola per nome, le chiedevano di entrare in casa per tutelarla da potenziali furti, aggiungendo di essere appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Fortunatamente, la donna non si è fatta ingannare e dopo aver chiesto più volte ai due di allontanarsi, spaventata, si barricava in casa e avvisava il numero di emergenza, mentre i due si allontanavano velocemente a bordo di un’utilitaria". Questa la nota stampa della Questura di Pescara che sottolinea anche l'intervento di un cittadino che "allertava la sala operativa della Questura. In zona sono quindi intervenute rapidamente più pattuglie e, nei pressi di via Muzii, una pattuglia della Polizia Scientifica intercettava e bloccava l’auto segnalata".

A seguito degli accertamenti, i due uomini sono stati denunciati per il tentativo di furto in abitazione, uno dei due è stato inoltre deferito per porto di oggetti atti allo scasso, sotto il sedile occupato da quest’ultimo veniva infatti rinvenuto un cacciavite, immediatamente sequestrato.

