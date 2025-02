Scoperti a rubare nel parcheggio del Megalò

Cinque denunciati in provincia di Pescara perché trovati dai Carabinieri con arnesi da scasso nel parcheggio del centro commerciale Megalò di Chieti- Alcuni dei denunciati si sarebbero aggirati tra le auto in sosta al centro commerciale. Dopo averli notati salire a bordo di un’auto noleggiata, i militari dell’Arma li hanno fermati e perquisiti. Nella circostanza, sono state trovate alcune chiavi codificate, una centralina modificata ed alcuni telecomandi utilizzati per rubare le autovetture soprattutto le utilitarie. I carabinieri hanno trovato anche 0,5 grammi di hashish forse per uso personale. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità amministrativa e giudiziaria. I cinque avevano anche cercato di disfarsi di tutti gli apparati dopo essere stati fermati, ma i Carabinieri tempestivamente li hanno fermati.