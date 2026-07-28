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Tari a Pescara, aumenti fino all’11%

La maggioranza di centrodestra in Consiglio approva aumenti fino a 1,5 milioni: "Non potevamo fare diversamente". Le opposizioni protestano e puntano il dito sulla mala gestio

Tari a Pescara, aumenti fino all’11%

Il Consiglio comunale di Pescara ha dato il via libera a un significativo incremento della Tari che complessivamente ammonta a circa 1,5 milioni di euro, con rincari stimati tra il 6% e l’11% per le famiglie. La maggioranza di centrodestra ha giustificato la decisione come una misura necessaria per coprire il nuovo Piano economico-finanziario del servizio rifiuti e adeguarsi ai tempi imposti dalla normativa. L’assessore al Bilancio Maria Rita Carota ha definito l’aumento una scelta “non gradita ma obbligata”, mentre l’assessore alle Politiche ambientali Claudio Croce ha precisato che una parte dei maggiori costi deriva da investimenti programmati da Ambiente Spa, tra cui l’ampliamento della rete delle eco-isole; ogni eco-isola ha un costo indicativo di circa 250 mila euro, spese che ricadono sul piano tariffario. Le opposizioni all'Amministrazione Masci hanno duramente criticato la delibera. Il capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro accusa l’amministrazione di aver trasferito sui cittadini il costo della sostituzione dei mezzi per la raccolta, denunciando sette anni di mancata programmazione. Carlo Costantini ha rimarcato l’assenza di un piano industriale e osservato che l’aumento della raccolta differenziata non ha evitato la crescita della Tari. Paolo Sola ha parlato di fallimento delle politiche adottate; Valeria Toppetti ha sottolineato l’impatto sugli utenti domestici; critiche sono arrivate anche da Domenico Pettinari ed Enrico Di Ciano.
Il Consiglio comunale ha fissato una seduta straordinaria per il 30 luglio, aperta a cittadini e associazioni, dedicata esclusivamente alle criticità del servizio di raccolta porta a porta, tema al centro delle contestazioni.

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