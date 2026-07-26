Imprese pescaresi contro nuovi aumenti delle tasse locali

Le principali associazioni di categoria di Pescara tornano a contestare l’ipotesi di nuovi aumenti della tassa sui rifiuti e di altre imposte locali. Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti denunciano l’assenza di un confronto con l’amministrazione comunale e parlano di un’ulteriore penalizzazione per artigiani ed esercenti. Secondo le associazioni, le imprese hanno già subito negli anni diversi rincari legati al pre-dissesto del Comune di Pescara, all’occupazione di suolo pubblico e ai parcheggi, senza ricevere misure compensative. A pesare, spiegano, sono anche i disagi causati dai cantieri in città e le limitazioni previste da alcune ordinanze. Le categorie economiche chiedono quindi di rivedere l’impianto della tassazione locale e di aprire subito un tavolo di confronto con il Comune. In caso contrario, avvertono, il dialogo tra amministrazione e forze sociali rischia di ridursi a mera formalità.