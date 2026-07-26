Frase del giorno

26 Lug, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Imprese pescaresi contro nuovi aumenti delle tasse locali

Imprese pescaresi contro nuovi aumenti delle tasse locali

Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti chiedono un confronto al Comune: “Nessuna risposta e nessun sostegno dopo anni di rincari e disagi”

Imprese pescaresi contro nuovi aumenti delle tasse locali

Le principali associazioni di categoria di Pescara tornano a contestare l’ipotesi di nuovi aumenti della tassa sui rifiuti e di altre imposte locali. Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti denunciano l’assenza di un confronto con l’amministrazione comunale e parlano di un’ulteriore penalizzazione per artigiani ed esercenti. Secondo le associazioni, le imprese hanno già subito negli anni diversi rincari legati al pre-dissesto del Comune di Pescara, all’occupazione di suolo pubblico e ai parcheggi, senza ricevere misure compensative. A pesare, spiegano, sono anche i disagi causati dai cantieri in città e le limitazioni previste da alcune ordinanze. Le categorie economiche chiedono quindi di rivedere l’impianto della tassazione locale e di aprire subito un tavolo di confronto con il Comune. In caso contrario, avvertono, il dialogo tra amministrazione e forze sociali rischia di ridursi a mera formalità.

Tags: Confartigianato confcommercio Confesercenti Tasse Tari Comune di Pescara Imprese

Vedi anche

Disagi per i cantieri in città, le imprese: «Bene ridurre le tasse, ma si faccia presto»
Politica

Disagi per i cantieri in città, le imprese: «Bene ridurre le tasse, ma si faccia presto»

09 Lug, 2026
"Pioggia di multe sui commercianti". Confesercenti attacca il Comune di Pescara
Attualità

"Pioggia di multe sui commercianti". Confesercenti attacca il Comune di Pescara

26 Apr, 2016
Pescara sotto stress per le tasse: 1 su 2 rateizza TARI e TASI
Società

Pescara sotto stress per le tasse: 1 su 2 rateizza TARI e TASI

01 Lug, 2015
La Tari slitta al 30 giugno la scadenza. Scopri quanto devi pagare
Attualità

La Tari slitta al 30 giugno la scadenza. Scopri quanto devi pagare

15 Giu, 2015
Tasse, Confcommercio Pescara: "Ascoltare le categorie"
Economia

Tasse, Confcommercio Pescara: "Ascoltare le categorie"

22 Ago, 2014
Tari, Confartigianato attacca Brucchi: «Noi non interpellati»
Politica

Tari, Confartigianato attacca Brucchi: «Noi non interpellati»

05 Ago, 2014
Imprese strozzate dal fisco: consegnate chiavi al sindaco
Attualità

Imprese strozzate dal fisco: consegnate chiavi al sindaco

22 Gen, 2014
Imprese: il bancomat di Stato
Economia

Imprese: il bancomat di Stato

22 Mar, 2012
Imprese e politichese
Politica

Imprese e politichese

11 Gen, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661