Super rapina ad Avezzano con le maschere di carnevale

Tre rapinatori mascherati hanno saccheggiato una gioielleria di via Trieste ad Avezzano. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione dei cittadini, ma i malviventi sono riusciti comunque a fuggire. E’ quanto accaduto, ieri sera, nel cuore del capoluogo marsicano dove gli audaci malviventi sono riusciti ad arraffare un bottino in preziosi del valore di circa 400mila euro. Secondo la ricostruzione i tre banditi sarebbero riusciti a entrare con uno stratagemma e ad immobilizzare la proprietaria, quindi avrebbero svuotato la cassaforte prendendo gioielli. Poi si sarebbero allontanati in un primo momento a piedi, incappando in una pattuglia della polizia Municipale che era stata preallertata della presenza di personaggi sospetti in zona. A quel punto, dopo essere fuggiti per un tratto, i ladri avrebbero tirato fuori le armi subito seguiti dagli agenti della municipale, ma nessun colpo è stato sparato. Quindi la fuga in auto lungo via Napoli, fino a seminare la pattuglia della Municipale. La Procura di Avezzano ha aperto un'inchiesta, secondo quanto appreso da valutare l'imputazione perché - durante il colpo - le pistole sarebbero state solo mostrate e non estratte. Saranno le immagini del circuito di videosorveglianza, prelevate dagli investigatori, a chiarire la presenza di una donna e la minaccia delle armi. Inoltre, sempre da quanto appreso, la fuga non sarebbe avvenuta attraverso l'autostrada ma lungo strade provinciali. Tuttavia nessuna notizia, al momento in cui scriviamo, è pervenuta circa l’individuazione dei malviventi. Resta lo sconcerto cittadino per quanto capitato: un ‘colpo’ così non si vedeva in città da prima del Covid.