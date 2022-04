Rapina in centro a Pescara, rubati Rolex per 90mila euro

Ancora un episodio criminale nella non più tranquilla città di Pescara, capoluogo adriatico e centro urbano più d’Abruzzo. Tre malviventi col volto travisato dalle mascherine ha approfittato di un momento di distrazione dei dipendenti della gioielleria ‘Antonio Seta’ in via Cesare Battisti e con la minaccia sono riusciti a fuggire con uno e orologi marca Rolex del valore di circa 90mila euro.



Lanciato l’allarme, sul posto è subito arrivata la Polizia di Stato. Indagini e ricerche in corso da parte degli investigatori, che stanno ascoltando i testimoni e visionando i filmati registrati sia dalle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale sia da quelle cittadine presenti in zona.