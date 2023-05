Su cosa investire nel 2023? I consigli degli esperti

Secondo il nuovo Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, reso pubblico lo scorso 26 gennaio dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la situazione precaria del quadro geopolitico ha influito sull’attitudine all’investimento da parte degli italiani, che appaiono intimoriti tanto dai risvolti che la guerra Russia-Ucraina potrebbe avere, quanto da un’ancora scarsa conoscenza del mondo della finanza, che li porta a chiedere aiuto ai cosiddetti “consulenti informali” - ossia parenti o amici - su come capitalizzare i propri risparmi.

Nonostante la paura, tuttavia, se si è in possesso di una somma anche esigua di denaro, la necessità di muovere il proprio capitale dal conto in banca appare evidente. Il rischio di erosione del potere d’acquisto a causa dell’inflazione - attualmente intorno al 9% su base annua - oggi è troppo alto. Per far fronte al futuro e muoversi con tranquillità in questo clima di incertezza è necessario pianificare, diversificare, risparmiare ma con i giusti mezzi.

Ecco, dunque, una lista di consigli per investire nel 2023.

Investimenti a basso rendimento

Gli investimenti a basso rendimento, più stabili, hanno lo scopo di proteggere i risparmi restituendo comunque modesti profitti, soprattutto a breve termine. Si pensi ai BOT a 3, 6 o 12 mesi che, ad oggi, hanno un rendimento netto che supera il 2%. Con un inflazione al 9%, però, il rendimento non basta a frenare l’erosione del proprio potere d’acquisto.

1 . Comprendi ciò su cui stai investendo

La regola più importante da tenere a mente per chi si accinge ad investire il proprio denaro nel 2023 è quella di studiare e conoscere il mercato di riferimento. Capire su cosa investire, oggi, significa individuare il momento giusto per muovere il proprio denaro, avere bene a mente i rischi che si corrono nel mantenere quest’ultimo su un conto corrente a zero interessi, essere informati sulle conseguenze dell’aumento dell’inflazione.

2 . Osserva come gira il mondo

Perché tutto questo sia possibile, la chiave è sempre l’informazione. È fortemente sconsigliato iniziare ad investire denaro senza essersi prima informati su quale sia la situazione economico-politica attuale. È solo così che si può avere una previsione, seppur non del tutto certa, di quelli che saranno gli scenari futuri e, dunque, di quale sia la direzione giusta da seguire per mettere in atto strategie a breve o lungo termine.

3 . Affidati ad esperti

Che siano broker finanziari, compagnie assicurative o altri esperti del settore, il consiglio è quello di entrare nel mondo degli investimenti affidandosi a veri professionisti, lasciando da parte la tendenza attuale a rivolgersi ai cosiddetti “financeinfluencer” che si trovano facilmente sui social network.

Informarsi sull’affidabilità della persone o della compagnia a cui si è scelto di affidare la gestione del proprio denaro e sull’ammontare delle commissioni contribuisce a formare un ragionamento più ampio e oculato che tenga conto di tutti gli aspetti.

Su cosa investire nel 2023

Cavalcando l’onda degli “investimenti sicuri”, i consigli degli esperti per il 2023 ricadono su:

- oro, considerato da sempre un “bene rifugio”;

- BOT e BTP, ossia rispettivamente obbligazioni a breve termine e lungo-medio termine emessi dallo Stato italiano;

Attenzione però ai rendimenti, che se inferiori all’inflazione, rischiano di bruciare il valore del nostro capitale. Meglio, forse, valutare altre strade, come:

- Immobiliare, trovando la giusta occasione;