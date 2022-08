Stufa a pellet o a legna: dove acquistarla e come sceglierla

La stufa a pellet o a legna rappresenta oggi un sistema di riscaldamento molto diffuso, sia per la semplicità di installazione e i costi di gestione relativamente bassi, sia per l’efficienza termica e il basso impatto sull’ambiente. Infatti, oggi si sta diffondendo sempre di più un comportamento orientato verso la sostenibilità ambientale, e l’impianto di riscaldamento è uno degli elementi che maggiormente incide sull’inquinamento, soprattutto quando si utilizzano combustibili fossili.

Il pellet e la legna sono combustibili di origine naturale, che possono essere considerati sostenibili, poiché la legna usata per questo scopo proviene sempre da foreste controllate, mentre il pellet è costituito dagli scarti ottenuti durante la lavorazione industriale del legno.

Come funziona una stufa a pellet

Il funzionamento di una stufa a pellet si basa su un sistema molto semplice. In genere, l’impianto è dotato di un serbatoio dove viene stoccato il pellet e di una coclea che lo preleva per immetterlo nella stufa, in quantità sufficiente per mantenere le fiamme accese.

La combustione del pellet produce aria calda, che può essere convogliata attraverso una conduttura predisposta per riscaldare ambienti anche piuttosto grandi. Molte stufe a pellet sfruttano anche il calore generato dai fumi di combustione, con il vantaggio di un maggiore potere calorico a fronte di consumi contenuti.

Con la stufa a pellet è possibile riscaldare senza problemi anche una casa distribuita su più livelli, con spese di gestione ridotte, ottenendo una casa confortevole e perfettamente climatizzata durante tutto l’inverno.

Le caratteristiche di una stufa a pellet

Oltre alla funzionalità e all’efficienza termica, una stufa a pellet rappresenta anche un oggetto di design, in grado di aggiungere valore alla propria casa con un tocco di originalità e di eleganza. In commercio si trovano stufe a pellet semplici, di dimensioni contenute, adatte anche per un piccolo appartamento, e apparecchi più complessi, dotati di serbatoio per il pellet integrato.

La scelta di un modello o di un altro dipende dalle caratteristiche dell’ambiente di destinazione e dalle proprie esigenze personali in fatto di riscaldamento e climatizzazione.

Un’alternativa alla stufa a pellet è anche la stufa a legna, la cui estetica classica e tradizionale infonde un’atmosfera intima, accogliente e famigliare.

Le stufe a legna non richiedono la disponibilità di una rete di energia elettrica e rappresentano un’ottima soluzione anche per unrustico o una casa di campagna.