Studente Erasmus ferito, la solidarietà dell'Ateneo: "È parte della nostra comunità"

"Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto al giovane studente spagnolo rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica". Con queste parole il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Fabio Graziosi, interviene sull'incidente che ha coinvolto un ragazzo di appena vent'anni, arrivato in città per vivere un'esperienza di studio attraverso il programma Erasmus.

"Un ragazzo di appena vent'anni – prosegue il rettore – che ha scelto la nostra Università e la nostra città per vivere un'esperienza di studio e di crescita personale attraverso il programma Erasmus e che è oggi parte integrante della nostra comunità accademica, nella quale si è inserito con entusiasmo e partecipazione".

"Il nostro pensiero va innanzitutto a lui e alla sua famiglia, alla quale desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza", sottolinea Graziosi. "Fin dai primi momenti successivi all'incidente, l'Ateneo si è attivato attraverso l'Ufficio Relazioni Internazionali, prendendo contatto con l'Università di Siviglia, dalla quale lo studente proviene, e mettendosi a disposizione per offrire il necessario supporto".

"Accogliamo con grande sollievo le notizie rassicuranti giunte dall'ospedale San Salvatore. Dopo l'intervento chirurgico, le condizioni del giovane sono stabili e, fortunatamente, non è più in pericolo di vita. Sappiamo inoltre che i familiari, giunti all'Aquila, hanno già potuto incontrarlo".

Il rettore rivolge poi un pensiero riconoscente a quanti si sono presi cura del giovane: "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al personale sanitario che lo ha assistito e continua a prendersi cura di lui, così come a tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente per prestargli soccorso. Un ringraziamento particolare va anche all'associazione Aquilasmus, che si è immediatamente mobilitata per offrire il proprio aiuto, testimoniando ancora una volta il valore della solidarietà e dell'accoglienza che caratterizzano la nostra comunità".

"L'Università degli Studi dell'Aquila continuerà a essere vicina allo studente e alla sua famiglia, assicurando tutto il sostegno possibile in questa fase delicata", conclude Graziosi. "Il nostro auspicio è che possa riprendersi pienamente e al più presto, tornando a vivere con serenità la sua esperienza di studio e di vita all'Aquila. Saremo felici di accoglierlo nuovamente nelle nostre aule e di accompagnarlo nella prosecuzione del suo percorso universitario".