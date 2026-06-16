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‘Stop’ vendita alcolici nei distributori automatici

Il consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato un emendamento del consigliere Verdecchia: “ Segnale forte a tutela giovani e sicurezza”

‘Stop’ vendita alcolici nei distributori automatici

“Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale di un mio emendamento alla legge n. 23 del 2018, il Testo unico in materia di Commercio, introduciamo il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici. Un intervento concreto che rafforza la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e la protezione dei minori". Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale. "Troppo spesso la vendita automatizzata di alcolici avviene senza alcuna possibilità di controllo effettivo sull'età dell'acquirente. L'assenza di personale incaricato rende, infatti, difficile impedire l'accesso alle bevande alcoliche da parte dei minori e di soggetti non autorizzati, esponendo la comunità a rischi che non possiamo sottovalutare. La nostra priorità è quella di prevenire fenomeni di abuso e di consumo irresponsabile, soprattutto tra i più giovani. La presenza di un esercente rappresenta una garanzia fondamentale perché consente verifiche dirette, promuove comportamenti più consapevoli e contribuisce a contrastare situazioni che possono degenerare in problemi di ordine pubblico e sicurezza. Con questo provvedimento il Consiglio regionale compie una scelta di responsabilità e di buon senso. Fratelli d'Italia continua a lavorare per costruire una società più sicura, nella quale la libertà d'impresa si coniughi con il rispetto delle regole e con la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Ringrazio i colleghi consiglieri che hanno sostenuto questa proposta. Oggi diamo una risposta concreta alle famiglie, ai cittadini e a tutti coloro che chiedono maggiore attenzione e protezione per i nostri giovani", conclude Verrecchia.

Tags: Vendita ALCOLICI distributore automatico legge abruzzo divieto verdecchia

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