Stellantis: sindacati denunciano, “Atessa a rischio chiusura”

Le dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato, responsabile per l’Europa di Stellantis, riportate da Il Fatto Quotidiano, sono allarmanti: entro fine anno, se non cambieranno le condizioni su costi energetici e normative sull’elettrico, Stellantis potrebbe chiudere alcuni stabilimenti italiani, tra cui quello di Atessa (Il Fatto Quotidiano, 28/06/2025).

“Una dichiarazione grave e irresponsabile: lo stabilimento ex Sevel rappresenta circa il 50% della produzione italiana di Stellantis ed è l’unico sito dedicato ai Veicoli Commerciali Leggeri. La sua eventuale chiusura significherebbe colpire duramente l’occupazione e distruggere una delle ultime realtà industriali forti del Mezzogiorno, con conseguenze devastanti anche sull’indotto che coinvolge migliaia di Lavoratrici e Lavoratori in Abruzzo e nelle regioni limitrofe”, si legge nella nota inviata dalla FIOM Cgil di Chieti. “Nel sito della ex Sevel è attivo un piano di esodo incentivato per oltre 400 Lavoratori. In pochi anni si è passati da oltre 6.000 a meno di 4.900 occupati diretti e con questa nuova uscita si scenderà intorno ai 4.500. A questi si aggiungono centinaia di Lavoratori precari in somministrazione o staff-leasing, lasciati fuori senza rinnovo contrattuale. Una progressiva e grave riduzione dell’occupazione, che rischia di diventare strutturale”, proseguono dal sindacato. A rischio è l’intera filiera dell’automotive, composta da fornitori, logistica e servizi, già in sofferenza per il calo degli ordinativi. La chiusura dello stabilimento sarebbe un colpo letale all’economia del territorio e dell’intera Regione. “Intanto, il Governo continua a parlare di “zero licenziamenti”, mentre la realtà è fatta di uscite incentivate, precarietà, crollo degli ordini e gestione degli ammortizzatori sociali. I dati sulle immatricolazioni di giugno lo confermano: mercato in calo del -17,44%, con Stellantis a -32,9% rispetto a giugno 2024. La quota di mercato del gruppo è scesa dal 30,1% al 24,5%. In questo contesto, cresce l’incertezza tra i Lavoratori”, aggiungono. La Regione Abruzzo, in questi anni, ha ignorato gli appelli dei sindacati, preferendo assecondare l’azienda. Ha rinunciato a ogni ruolo attivo, lasciando che il territorio perdesse centralità nelle strategie industriali del gruppo.



La FIOM CGIL CHIETI chiede:

1) convocazione urgente del tavolo regionale sull’automotive, con sindacati, aziende della filiera e

istituzioni;

2) intervento immediato della Regione, per chiarire le dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato e le reali

intenzioni su Atessa;

3) blocco di ogni ulteriore riduzione occupazionale, a partire dal piano di esodo in corso;

4) coinvolgimento diretto di Palazzo Chigi: non è più sufficiente il tavolo al MIMIT. La vertenza Stellantis e l’intero comparto automotive devono diventare una priorità nazionale.

“Solo evocare la chiusura di Atessa è una minaccia inaccettabile! Il territorio, i Lavoratori, le famiglie e l’intera filiera meritano risposte chiare e immediate. Il Governo e la Regione Abruzzo devono assumersi le proprie responsabilità, prima che sia troppo tardi”, conclude la nota.