Stellantis deve reintegrare operaia licenziata

Il giudice del lavoro di Lanciano ha condannato Stellantis Europe spa di Atessa a reintegrare un’operaia, Francesca Felice, rappresentante e militante dello Slai Cobas. È lo stesso sindacato a darne notizia parlando di “bella vittoria” ed evidenziando che la sentenza “sancisce l’illegittimità e pretestuosità delle motivazioni aziendali”.

“Contenti e sollevati per il risultato ottenuto contro la repressiva e discriminante disposizione aziendale – si legge in una nota del coordinamento di Chieti dello Slai Cobas – continueremo con la coerenza che ci ha sempre contraddistinto e con la consapevolezza che nessuno può salvarsi da solo. La coscienza di classe, la solidarietà e la lotta collettiva continueranno ad essere gli unici strumenti concreti per difendere e tutelare le nostre condizioni lavorative, economiche e sociali in futuro”