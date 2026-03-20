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Stalker di Silvi finisce in cella

La vittima ha trovato il coraggio di denunciare: è una 28 enne di Atri. I dettagli dell'incubo nell'articolo

Stalker di Silvi finisce in cella
Una ragazza di 28 anni ha trovato il coraggio di affidarsi alla polizia e denunciare una serie di episodi persecutori che da qualche tempo stava subendo da parte dell’ex fidanzato, un uomo di Silvi, presentando una richiesta di ammonimento al Commissariato di Atri, considerata la gravità e l’intensità dei fatti descritti.


La squadra di polizia giudiziaria del commissariato ha quindi dato avvio ad una attività di indagine che ha consentito di ricostruire e di portare alla luce tutti i comportamenti oppressivi e vessatori.

La frequentazione tra i due era iniziata l’estate scorsa, ma da subito gli atteggiamenti dell’uomo erano diventati ossessivi tanto che, poco dopo, la ragazza decide di interrompere la relazione.


La decisione però sarebbe stata accolta male dall’uomo, che inizialmente avrebbe cercato modi e scuse anche con atteggiamenti possessivi per far sentire in colpa la ragazza per quanto accaduto.

Per mesi ci sarebbe stata anche un’attività di controllo, con presunti pedinamenti in modo sistematico, anche sul posto di lavoro. Le avrebbe inviato messaggi nei quali avrebbe alternato le suppliche alle minacce e alle offese, fino, addirittura, ad entrare, in un’occasione, nella casa della donna aggredendola verbalmente e strattonandola.

A causa della situazione, la ragazza ha vissuto mesi di profondo turbamento emotivo e di paura, che l’hanno costretta a cambiare più volte le proprie abitudini di vita.

All’esito delle indagini svolte dalla procura della Repubblica di Teramo, su disposizione del gip, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Castrogno.

 

Tags: Stalker Atri silvi ragazza carcere Abruzzo

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