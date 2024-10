Spoil System, via libera alla spartizione delle poltrone

Via libera all’attuazione della legge sullo spoil system che prevede la nomina dei nuovi board nelle aziende partecipate dalla Regione Abruzzo . La Conferenza dei Capigruppo , nel corso della seduta odierna, ha dato mandato al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per procedere alle nomine dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Adsu dell’Aquila, di Teramo e di Chieti-Pescara, dei componenti dei Cda delle Ater dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Lanciano e di Chieti, del Presidente dell’ Ersi , dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica (Ovest – Bacino Liri e Garigliano, Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno, Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro, Interno – Bacino interno e Sagittario, Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano) e del revisore legale dell’ Arap . Nei prossimi 3 giorni i partiti di maggioranza e opposizione presenteranno le loro proposte al presidente Sospiri che successivamente provvederà a emanare i decreti di nomina. Restano, obbligatoriamente, all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale in programma domani, le elezioni dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Ricordiamo, infine, che la pratica di sostituire i vertici delle aziende pubbliche non è esclusiva del centrodestra, che oggi governa in Regione. Anzi la legge fu voluta proprio dal centrosinistra, all’epoca guidata dal governatore Ottaviano Del Turco.