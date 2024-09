Spiagge pescaresi: ecco 3 milioni per fermare l’erosione

Nella sala D’Ascanio della Regione Abruzzo, a Pescara, è stata firmata la convenzione la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per la concessione di 3.200.000 euro al Comune del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 da destinare al contrasto all’erosione della costa. Con il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, c'era il dirigente comunale Antonio Longo. Sono stati accolti dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dell’Assessore regionale Umberto De Annuntis. Nel corso della conferenza stampa, il Sindaco Masci ha dichiarato: “Sono 30 anni che ricopro ruoli politico-amministrativi territoriali e un intervento di questa misura non era mai stato messo in campo. Voglio quindi ringraziare il Presidente Marsilio e l’Assessore De Annuntis e complimentarmi con loro per questa convenzione. Pescara e l’Abruzzo vivono di turismo balneare e grazie a questi fondi potremo realizzare interventi importantissimi per tutelare le nostre spiagge. È stato raggiunto un obiettivo storico che, sono certo, permetterà un afflusso turistico ancora maggiore, per le prossime stagioni estive. Il fatto di avere concretamente questi fondi a disposizione, ci permetterà di preparare i progetti entro la fine di questo anno solare per vederli concretizzati entro l’inizio della prossima stagione estiva”. Nel complesso, a tutti comuni rivieraschi abruzzesi, sono destinati circa 74 milioni di euro volti alla realizzazione di opere frangiflutti che possano difendere la costa dal mare.