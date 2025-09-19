Frase del giorno

19 Set, 2025
Spari da un'auto. Paura in via Cetteo Ciglia

Proprio in questi minuti la Polizia avrebbe fermato alcune persone

Spari da un'auto. Paura in via Cetteo Ciglia

Un colpo di pistola sarebbe stato esploso intorno alle 14.30 in via Cetteo Ciglia intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 19 settembre 2025 da una persona a bordo di una un'Audi TT gialla. Dopo la segnalazione di diversi cittadini è scattata una vera e propria caccia all'uomo, L'auto è stata segnalata e poi rinvenuta in Strada Colle Renazzo. La Polizia subito dopo avrebbe fermato quattro persone. Dalle prime frammentarie informazioni sembrerebbe che alla base del gesto ci sia un regolamento di conti su questioni sentimentali. 

 

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

