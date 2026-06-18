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Spaccio in città: arrestata una pusher e un rider della droga

In manette una 41enne e un 35enne incastrati dalla squadra antinarcotici della Questura a seguito di accertamenti. Nel B&B a loro disposizione 45 grammi di cocaina

Spaccio in città: arrestata una pusher e un rider della droga

Ancora un'operazione antidroga nel Capoluogo Adriatico dove la Polizia di Stato ha arrestato due persone per spaccio: si tratta di un 35enne della provincia di Pescara, e di una 41enne. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile, il 35enne avrebbe svolto il ruolo di “rider” della droga. Dopo alcuni servizi mirati, gli agenti lo hanno fermato dopo aver accertato presunte cessioni di cocaina a soggetti locali. La successiva perquisizione in una stanza di un B&B nella sua disponibilità ha portato al sequestro di 45 grammi di cocaina, confezionati in tre involucri e suddivisi in piccole dosi, oltre a 2.570 euro in contanti nascosti in un armadio. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale. Gli accertamenti successivi hanno portato gli investigatori in un appartamento nella zona San Donato. Nel corso della perquisizione sono stati trovati 8 involucri sottovuoto e termosaldati, ciascuno con 10 piccole dosi, per complessivi 105 grammi di cocaina.
Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Tags: spaccio città pusher rider Droga pescar

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