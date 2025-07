Spacciava nei pressi del ponte del mare. Arrestato giovanissimo

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di contrasto dell’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un 19enne per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di martedì 15 luglio, nei pressi del ponte del mare, gli agenti delle volanti, coordinati sul posto dal Dirigente, effettuavano un'attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzata al contrasto dell’attività di spaccio.

Nel corso delle fasi di osservazione, veniva individuato un giovane che si aggirava con fare sospetto nel tratto di spiaggia limitrofo al ponte, i successivi accertamenti hanno permesso di riscontrare che il 19enne aveva ceduto sostanza stupefacente ad un altro soggetto, anch’egli di giovane età, dopo aver ricevuto del denaro in contante. Gli agenti, quindi, procedevano al controllo del punto dove il ragazzo era stato visto aggirarsi, subito prima, consentendo di rinvenire un panetto di hashish dal peso di quasi 90 grammi e un bilancino di precisione, occultati tre le siepi.

La perquisizione domiciliare permetteva di recuperare, nascosti all’interno della controsoffittatura della camera da letto, oltre 1900 euro in banconote di vario taglio ed altra sostanza stupefacente. Veniva inoltre sequestrata anche la somma di 160 euro in contanti di denaro, trovati nell’immediata disponibilità del giovane all’atto del controllo, in quanto probabile provento della pregressa attività di spaccio.

Il giovane veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. L’A.G., nel corso dell’udienza tenutasi ieri mattina, ha convalidato l’arresto, disponendo per il 19enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza.