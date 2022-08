Solo la pioggia può fermare il Jova Beach Party

Dal tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Chieti oggi è arrivato l’ok definitivo di tutti gli Enti preposti all’allestimento dell’area del Jova beach party in programma a Vasto il 19 e 20 agosto. Al Tg3 il prefetto della Provincia di Chieti Armando Forgione ha però chiarito che in caso di pioggia l’evento verrà annullato.