Jova Beach Party, Menna: “Un evento unico e nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura”

"Una straordinaria esperienza, una impeccabile organizzazione, un evento unico nel suo genere e nel pieno rispetto dell'ambiente e della natura. Ringrazio Jovanotti e la Trident Music per aver scelto nuovamente Vasto come tappa del suo tour che dal 2 luglio scorso anima le spiagge italiane in un tripudio di colori e di musica, di festa e di gioia". Commenta così il Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Vasto, Francesco Menna i due giorni del Jova Beach Party 2022, l'evento-spettacolo che si è svolto sulla spiaggia di Vasto Marina il 19 e il 20 agosto e che stamane ha visto la “riconsegna” dell’area interessata dal concerto.

"Con orgoglio e soddisfazione possiamo dire che la strepitosa ed imponente macchina organizzativa è stata impeccabile. Tutto è stato curato nei minimi dettagli affinché l'evento, ormai concluso, si svolgesse in sicurezza e senza nessun impatto negativo o danno ambientale che in tanti hanno sollevato in questi mesi addietro, ma smentito dopo i sopralluoghi effettuati dalla Commissione di vigilanza ambientale”.

"Alle critiche e alle accuse ricevute, abbiamo risposto con i fatti. Quelli frutto di un lavoro fatto di incontri, di dialogo, di perizie e di sopralluoghi, di progetti rivisti e modificati in base alle problematiche man mano riscontrate, perché la sicurezza e l'incolumità pubblica, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema costiero e marittimo sono sempre stati punti inderogabili per tutti, e che se tali punti fossero venuti meno, mai avremmo autorizzato l'evento", prosegue Menna che ribadisce come già dal giorno seguente la spiaggia era “pulita ” come aveva garantito l’organizzazione, "segno della grande attenzione che hanno posto e che abbiamo chiesto per l'ambiente e la pulizia dei luoghi".

"La scelta di fare un concerto-spettacolo in spiaggia con 20mila persone a serata è segno e dimostrazione che un nuovo modo di fare eventi è possibile e che non viola nessuna delle norme che regolano l'arenile e l'ecosistema costiero e naturale. Il Jova Beach Party è stata una indiscutibile opportunità di promozione del nostro territorio, per far conoscere non solo Vasto, ma anche tutta la meravigliosa Provincia di Chieti e l'Abruzzo. Sono orgoglioso di Vasto e delle Città limitrofi per aver saputo rispondere prontamente e fattivamente all'evento senza campanilismo alcuno. Da oggi sono di nuovo a lavoro per continuare a portare in alto il nome di ciascuna Comunità della Provincia di Chieti che ho l'onore e l'onere di rappresentare".

"Il 19 e il 20 agosto - prosegue Menna - sono stati due giorni intensi, carichi di forti emozioni, di grande gioia e di apprensione il primo giorno per il maltempo che si è abbattuto sulla città per qualche ora, ma gestito ed affrontato in maniera impeccabile dall'organizzazione e dai tanti presenti all'evento. Ma questi due giorni sono stati soprattutto una grande festa per tutti! E' questo il più bel risultato che portiamo a casa come Comune, come Provincia, come Regione e che mette definitivamente una pietra sopra, alle sterili quanto deleterie polemiche che in questi mesi e soprattutto in queste ultime settimane sono state sollevate".

"Il confronto, il dialogo, il lavoro, la sinergia e la collaborazione sono stati premiati, per un evento che ha scritto una nuova pagina di storia per Vasto e per la Provincia di Chieti e che resterà per sempre scolpito nei miei occhi e nel mio cuore", conclude il Presidente Menna che coglie nuovamente l'occasione per ringraziare tutti "per il grande lavoro svolto, per la tenacia e la costanza messa in campo nell'affrontare tutti gli ostacoli che si sono presentati e che sono stati egregiamente superati".