Solidarietà in Scena: L'Evento di Beneficenza "Cantando e Ballando" per i Bambini dell'AGBE

Segnate in agenda questa data: sabato 31 gennaio 2026 (alle ore 20.00) si preannuncia una serata di risate, musica e talento (più o meno!). Al Teatro Sant'Andrea di Pescara torna in scena l'esilarante spettacolo di varietà "Cantando e Ballando alla Corrida da Dilettanti allo Sbaraglio", un evento atteso che unisce il divertimento puro a uno scopo nobilissimo: la solidarietà.

L'iniziativa, ormai un punto di riferimento per l'intrattenimento, vedrà sfidarsi sul palco una schiera di coraggiosi "dilettanti" pronti a esibirsi in canti, balli, poesie e numeri di ogni genere, sotto l'occhio vigile e ironico della giuria popolare e del pubblico. Come vuole la tradizione, solo la bravura, o l'audacia, sarà premiata, mentre le performance meno riuscite saranno accompagnate dal fragore di pentole e campanacci!

A condurre la serata con maestria e simpatia sarà il brillante Stefano D'Alberto, pronto a tenere le fila del palcoscenico con il suo inconfondibile umorismo. Dietro le quinte, l'organizzazione è curata nei minimi dettagli dalla coppia d'oro Patrizia La Carrubba e Franco D'Amico, garanti di uno spettacolo coinvolgente e ben orchestrato che comprenderà anche diversi ospiti, tra gli altri il Gruppo Folk Caferza di Giulianova e Nu lampe de giuventù della cooperativa Il Germoglio

Un Biglietto per un Futuro Migliore: Sostieni l'AGBE

Il cuore pulsante di questa serata è la beneficenza. L'intero ricavato dello spettacolo sarà infatti devoluto a favore dell'AGBE - Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara, presieduto da Achille Di Paolo Emilio. Questa fondamentale associazione opera dal 2000 per migliorare la qualità della vita dei bambini affetti da patologie oncoematologiche (leucemie e tumori solidi) ricoverati presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Pescara e delle loro famiglie, offrendo supporto logistico, assistenza psicofisica e sostegno per il reinserimento nella vita quotidiana.

Per partecipare allo spettacolo e sostenere questa importante causa, è richiesto un biglietto d'ingresso a offerta libera, con una cifra minima di 5 euro. Ogni contributo, anche il più piccolo, si trasformerà in un aiuto concreto per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Non perdete l'occasione di trascorrere una serata spensierata, all'insegna del buonumore e con la consapevolezza di compiere un gesto di grande generosità.