Solare termico e fotovoltaico: caratteristiche e differenze

La scelta di installare un sistema fotovoltaico o un impianto a energia solare oggi è sempre più diffusa in merito alla versatilità, alla potenza e alla flessibilità che questo tipo di impianti comportano. La luce del sole è una fonte di energia rinnovabile e inesauribile, che consente di riscaldare la casa, di abbattere i costi per l’approvvigionamento di energia elettrica e di limitare praticamente a zero l’impatto sull’ambiente.

I pannelli solari si riferiscono a due tecnologie differenti e quindi ad impianti dalle caratteristiche diverse: il solare termico, la cui funzione è quella di produrre acqua calda per uso domestico e sanitario e di riscaldare un ambiente residenziale, e fotovoltaico, utilizzato per generare corrente elettrica, abbattere i costi e, in alcuni casi, se l’esposizione al sole è continuativa, di rendersi del tutto autonomi dalla rete elettrica pubblica.

In ogni caso, un impianto con pannelli o collettori solari consente di autoprodurre acqua calda o energia elettrica, anche se sulla base di tecnologie differenti.

Come funzionano i pannelli solari

Come abbiamo detto, i pannelli solari termici, che rappresentano il tipo di impianto più diffuso nel contesto residenziale e domestico, utilizzano l’energia emessa dai raggi del sole per riscaldare l’acqua, mentre un impianto fotovoltaico genera energia elettrica. In ogni caso, entrambi gli impianti non comportano alcun utilizzo di combustibili, rappresentando un vantaggio sia economico che ambientale.

L’investimento per l’installazione di un impianto a pannelli solari può apparire piuttosto oneroso, ma in realtà offre un risparmio consistente fin da subito. Inoltre, il costo dipende dalla superficie occupata dalla struttura fotovoltaica, che a sua volta si riferisce al fabbisogno personale in termini di acqua calda o di energia elettrica. Si tratta comunque di una spesa che viene rapidamente ammortizzata e che consente successivamente di risparmiare.

I principali vantaggi di un impianto a pannelli solari

L’impianto a pannelli solari consente di rendersi autonomi nella produzione di elettricità, sfruttando una fonte pulita e rinnovabile. Inoltre, i sistemi fotovoltaici possono essere dotati di un accumulatore, in maniera tale da immagazzinare l’elettricità prodotta e utilizzarla nelle ore notturne o nelle giornate in cui la luce solare non fosse sufficiente.

Un altro vantaggio importante è sicuramente quello economico: il fotovoltaico e il solare termico consentono di risparmiare sulle bollette, ma non solo: l’energia solare non è certo soggetta alle variazioni di prezzo tipiche del gas o del gasolio e, anche nel caso in cui le giornate non fossero tutte di sole, si può arrivare a coprire il fabbisogno di elettricità fino all’80% e oltre.

Inoltre, un impianto a pannelli solari incrementa sia il valore che la classe energetica di un edificio, consente spesso di accedere ad agevolazioni e incentivi fiscali interessanti ed evita di immettere nell’ambiente emissioni tossiche dannose.

Qualora fosse necessaria un’integrazione energetica, la soluzione migliore è quella di abbinare il solare ad una pompa di calore, così da avere un sistema del tutto ecosostenibile, che si compensa perfettamente, poiché con i pannelli solari si può sopperire al fabbisogno di elettricità necessario per far funzionare la pompa di calore.

Per garantire il perfetto funzionamento del proprio impianto, è necessario sottoporlo ad una corretta e regolare manutenzione, controllando lo stato e il funzionamento di tutti i componenti, le perfette condizioni del vetro, ed effettuando ogni anno una verifica completa e una pulizia completa almeno ogni due anni.

