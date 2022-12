Significato delle perle: quando indossarle, come abbinarle

Quando si parla di accessori e di gioielli, non si può fare a meno di menzionare le perle, adatte a qualsiasi occasione e apprezzate sia dagli uomini che dalle donne di qualsiasi età. Inoltre, a esse sono associati numerosi significati positivi, in primis la purezza e l’innocenza. Ma anche la sincerità, la modestia, la carità e la semplicità. Quindi, tutti simboli benevoli e che indicano un animo buono. Per completare il proprio look, o come regali, in tanti allora scelgono di comprare orecchini di perle online, che possono essere pendenti oppure no. In tanti apprezzano le perle già a partire dal loro processo di formazione. Infatti, è possibile dire che le perle nascono da un momento di difficoltà o di “fastidio”. A produrle sono i molluschi quando, nel loro guscio, entra un agente esterno, come ad esempio un po’ di sabbia. Il mollusco allora inizia a produrre madreperla come meccanismo di difesa e, come risultato, si ottiene una perla.

Quando si indossano i gioielli in perle e quando no

Alle perle, inoltre, si associano significati diversi anche in base al paese in cui ci si trova. Qui in Italia le associamo anche all’amore e alla passionalità.

Per prima cosa, quando si decide di indossare gioielli di perle, bisogna stare attenti ad essere minimal. La prima sensazione, infatti, potrebbe essere quella di indossare più gioelli che si posseggono insieme e di abbinare varie tipologie diverse. Ma è meglio di no, anzi, la regola del galateo è “less is more”, che in italiano significa “meno è meglio”. Gli esperti di stile consigliano di indossare le perle solamente per i look da giorno, raramente, o quasi mai, di sera. Anche se ci sono occasioni in cui sono adatte. Infatti, di sera, sarebbe meglio prediligere i diamanti. Se poi sul proprio posto di lavoro non sono presenti indicazioni specifiche sul tipo di abbigliamento da indossare, è possibile sfoggiare gioielli in perle come orecchini e collane. Le cavigliere in perle, invece, si prestano bene al periodo estivo e ai look da spiaggia.

Quando regalare gioielli di perle: idee e consigli

Le perle, dunque, si adattano a diverse tipologie di look e possono essere indossate anche ogni giorno. È possibile anche prendere in considerazione le perle come idea regalo, dal momento che risulteranno piuttosto apprezzate. Se vogliamo basarci però sulla tradizione, le perle non andrebbero regalate (sembra che ciò possa portare sfortuna), ma solamente acquistate. Quindi, la persona che riceve in regalo dei gioielli in perle, deve dare una moneta a chi gliele ha portate. Va bene anche una moneta di poco valore, solamente per far sembrare il tutto un acquisto, o comunque un “baratto”.

Quando si sceglie una collana di perle per una donna, poi, bisogna tenere conto della sua età, che va calcolata a multipli di 30. A 18 anni basta una collana con un solo filo di perle, dai 30 anni si passa a due fili e dai 60 anni in poi, invece, a tre fili.