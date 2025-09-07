Frase del giorno

07 Set, 2025
Sicurezza stradale e segnaletica, Montopolino (Lega): al via tre importanti appalti per la città

L'annuncio a pochi giorni dell'apertura delle scuole: una dozzina gli istituti scolastici già individuati, ma l'obiettivo è mappare tutte le situazioni di criticità

"A Pescara al via, a breve, tre importanti appalti per la sicurezza stradale, con interventi davanti alle scuole, nei quartieri e lungo le principali arterie cittadine". Ad annunciarlo, *Maria Luigia Montopolino*, presidente della Commissione Sicurezza e Mobilità e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. "Durante l’ultima seduta della Commissione – spiega – abbiamo fatto il punto su una serie di lavori in partenza volti a migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza. Il primo appalto riguarda il rifacimento della segnaletica stradale in zone ad alta percorrenza e in particolare davanti alle scuole. Sono già in corso sopralluoghi per definire con precisione il quadro degli interventi: circa una dozzina gli istituti scolastici già individuati, ma l'obiettivo è mappare tutte le situazioni di criticità. Il secondo appalto, da 100.000 euro, è destinato alla realizzazione di attraversamenti pedonali speciali, con materiali resistenti e sicuri, in particolare nei pressi delle scuole e in aree prive di marciapiedi. Sarà utile anche per dare attuazione a ordinanze stradali che riguardano diverse zone della città. Il terzo appalto, finanziato con circa 300.000 euro dal Ministero, prevede una ricognizione completa della segnaletica orizzontale e verticale. I rilievi, affidati a una società specializzata, sono già partiti dalla Riviera e procederanno progressivamente in tutta la città. Nel pieno rispetto del PGTU – aggiunge Montopolino – stiamo anche ampliando le zone 30 km/h, soprattutto nei quartieri residenziali e attorno alle scuole, dove sarà installata la segnaletica necessaria a garantire sicurezza a studenti e famiglie. Nessuna superficialità o improvvisazione, come qualcuno vorrebbe far credere. Al contrario – conclude – stiamo lavorando con metodo, programmazione e attenzione per una mobilità urbana sempre più sicura ed efficiente".

